Semne că ne revenim

Deși traiul zilnic e ceva mai dificil față de aceeași perioadă a anului trecut, cifrele aferente celui de-al treilea trimestru arată că țara noastră începe, cu pași timizi, să-și regăsească direcția. Într-o perioadă în care societatea e puternic dezbinată, veniturile bugetului cresc cu procente importante, semn ce indică o colectare mai eficientă a banilor, pe lângă efectele consumului și inflației. Măsurile economice adoptate de guvernanți se simt în buzunare, însă apare, într-un final, și luminița de la capătul tunelului.

În ceea ce privește cheltuielile, în zona salarizării publice este remarcată o scădere de 3,5% în luna precedentă, mai ales după ani de majorări constante.

Mai mult, stăm bine și la capitolul banilor europeni, iar deblocările PNRR-ului și accelerarea atragerii fondurilor demonstrează că poate exista eficiență atunci când cei responsabili se remarcă prin implicare și voință. Industria și PIB-ul dau semne de revenire, ce contrazice temerile că măsurile ar împinge România în recesiune.

Mai este însă de așteptat, iar reducerea pensiilor speciale și reglarea zonei administrative, prin măsurile deja aflate în discuție, ar fi esențiale pentru redresarea economică a României. Odată duse la bun sfârșit, acestea nu doar că ar echilibra sfera economică, dar ar reda și ideea de echilibru social. În speranța accelerării acestor pași, societatea are șansa de a se reașeza și de a-și reveni, poate chiar mai curând decât am crede.