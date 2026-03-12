Doar 29% dintre femeile din România au studii superioare, sub media UE

Doar 29% dintre femeile din România sunt absolvente de învăţământ superior, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Nivelul este semnificativ sub media Uniunii Europene, unde aproximativ 49% dintre femeile cu vârste între 25 şi 34 de ani au studii universitare, conform datelor Eurostat.

Structura nivelului de educaţie al femeilor din România arată că 44,8% au absolvit liceul, 6,6% au studii postliceale sau de maiştri, iar 9,8% au finalizat şcoli profesionale sau programe de ucenicie, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Deşi femeile reprezentau 51,2% din populaţia României la 1 ianuarie 2025 – aproximativ 9,7 milioane de persoane – participarea lor la activitatea economică rămâne mai redusă. În trimestrul al treilea din 2025, femeile reprezentau doar 42,6% din totalul persoanelor ocupate.

Diferenţele se regăsesc şi la nivelul veniturilor. În 2024, câştigul salarial mediu net lunar a fost de 4.959 de lei, însă femeile au câştigat, în medie, cu 5,4% mai puţin decât bărbaţii. Astfel, salariul mediu net al femeilor a fost de 4.815 lei, comparativ cu 5.090 lei în cazul bărbaţilor.

În acest context, iniţiativa #WeAreHalf, lansată de Asociaţia Solidaritate şi Egalitate, încearcă să atragă atenţia asupra potenţialului economic insuficient valorificat al femeilor şi să promoveze participarea acestora în economie şi în poziţii de decizie, conform unui comunicat remis redacţiei.

„În România există încă o diferenţă semnificativă între potenţialul real al femeilor şi modul în care acesta este valorificat în economie. În ultimii ani am încercat să transformăm aceste statistici în acţiuni concrete care să sprijine independenţa economică şi vizibilitatea profesională a femeilor”, a declarat Mihaela Tudor, fondatoarea organizaţiei şi iniţiatoarea mişcării #WeAreHalf.

Iniţiativa a fost lansată iniţial ca o campanie de informare şi s-a dezvoltat într-o comunitate cu peste 3.000 de membri şi mai multe programe dedicate sprijinirii femeilor în carieră. Printre acestea se numără hotline-ul gratuit de consiliere profesională #WeAreHalf (0800 080 007), Caravana Naţională a Egalităţii şi programe educaţionale dedicate tinerilor privind egalitatea de şanse.

Potrivit organizaţiei, în 2025 au fost organizate peste 20 de evenimente locale şi naţionale la care au participat peste 2.000 de femei, iar aproximativ 250 de persoane aflate în tranziţie profesională au beneficiat de sesiuni de consiliere, mentorat şi orientare în carieră.

Pentru perioada 2026-2027, Asociaţia Solidaritate şi Egalitate îşi propune extinderea iniţiativelor #WeAreHalf, inclusiv prin dezvoltarea unei platforme digitale de mentorat şi oportunităţi de angajare, organizarea unor evenimente dedicate leadershipului feminin şi implementarea programului educaţional „Vocaţie şi Egalitate” în licee şi universităţi, conform unui comunicat remis redacţiei.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro