Stropiri la măr şi păr

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinare), VENTURIA PIRINA (rapăn) și dăunători: ANTHONOMUS POMORUM (Gărgărița florilor de măr) și ANTHONOMUS PYRI (Gărgărița mugurilor de păr)

PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (făinarea mărului) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere făinoasă de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii.

Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.

VENTURIA PIRINA (rapănul părului) – simptomele sunt asemănătoare rapanului la mere.

Scoarță ramurilor crapă. Ramurile intens atacate se usucă. La fructe, sub pete se formează zone de sclerenchim.

ANTHONOMUS POMORUM, ANTHONOMUS PIRI (gărgăriță florilor de măr și păr)

– gărgărița iernează că adult în stratul superficial al solului, în jurul coletului sau sub scoarță exfoliata a pomilor. Primăvară când temperatura medie a aerului ajunge la 6ºC, apar adulții hibernanti care migrează în coroana pomilor și se hrănesc cu muguri. În perioada dezmuguririi, se constată pe mugurii de rod picături de seva de culoare gălbuie-roșcată, care indică locul înțepăturilor produse de gărgărițe pentru hrană și ponta. În perioada infloritului, se constată boboci nedeschisi cu petale ruginii (cuișoare).

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la speciile de măr și păr cu:

1. THIOVIT JET 80 WG – 5,0 – 8,0 kg/ha + VITRA 50 WP (CUPRIDIN) – 1,5 – 2,0 kg/ha + POLECI (DECĂ 2,5 EC – a două denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) sau

2. FLOSUL – 7,5 l/ha + BADGE WG (COPRANTOL DUO – a două denumire comercială) – 2,5 kg/ha + POLECI (DECĂ 2,5 EC – a două denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă (0,03 – 0,05%) sau

3. FLOSUL – 7,5 l/ha + TRIUMF 40 WG –2,0 – 2,5 kg/ha + RAPTOL HP – 0,69 l/ha (0,46 l/10.000 m² suprafață foliara), sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: 13.03 – 18.03.2026

Tratamentele vor începe în livezile cu soiuri precoce, când 10-15% din mugurii florali sunt dezmuguriti ( bracteele sunt distantate și la vârf se vede ușor culoarea verde –argintiu ) și se vor încheia în următoarele 6 zile. Tratamentul se va repetă pe parcelele unde intervine o ploaie înainte că pomii să se zvante (în mai puțin de ½ ora).

Perioada efectuării tratamentului se prelungește cu numărul de zile nefavorabile efectuării acestuia (ploi, temperaturi scăzute, 1-5°C, lapoviță, etc.)

Metode alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice; Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trbuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Responsabil Prognoza și Avertizare,

Stana Marius

Share Whatsapp Email