Daniel Săuca

Jalnic spectacol, scandal „suveranist” în Parlament. Nu e pentru prima dată, firește. Trăim în țara scandalului, a circului, a ridicatului poalelor în public. Oare chiar „prinde” scandalul la marele public?

Ion Vartic: „De ani de zile, nestingheriți, tonul agresivității primare îl dau în Parlament, filmându-se pe sine cu telefonul, preluați de televiziunile fericite, strănepoata urlătoare și strănepotul mâncător de cofeturi tricolore ai «electricei» Mița Baston, ea însăși proto-suveranistă, în viziunea din teatru și din film a lui Lucian Pintilie. Așadar, conform partiturii arhetipale, ilustrate de nemuritorul Caragiale:

Nae: Vrei scandal cu orice preț?

Mița: Da, vreau scandal, da… ai uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă; ai uitat că sunt republicană, că-n vinele mele curge sângele martirilor de la 11 fevruarie; … și am să-ți torn o revuluție, da’ o revuluție… să mă pomenești!…

Sentimentul românesc al ființei nu ni-l dă Miorița, ci Mița Baston. Ea este adevărata noastră eroină națională, căci România de astăzi este țara Miței Baston” (revista-apostrof.ro). Nu zic nu. Dar, parcă, e și, și. O Miță violentă, scandalagioaică, daʼ mioritică. Însoțită de mii de ciobănași pe TikTok în jos…

George Simion: „Vrem să transmitem un mesaj Excelenţei Sale Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, citându-l pe poetul nostru naţional Mihai Eminescu: «Cât suntem încă pe pace, vă spunem: ‘Bine aţi venit!’»”, a transmis George Simion în timpul ședinței în care deputații și senatorii votau dacă aprobă sau nu aducerea echipamentelor militare americane defensive la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Simion și AUR au votat împotriva solicitării americanilor” (antena3.ro).

Chiar „prind” asemenea ziceri? Până la episodul viitor, un sfârșit de săptămână plăcut. Fără scandal(uri)?