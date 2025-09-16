Containere pentru colectarea deșeurilor textile în Zalău

În municipiu urmează să fie puse în funcțiune zece containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor textile, în șapte locații din oraș.
Aceste containere au fost achiziționate de Primăria Municipiului Zalău, sunt amplasate în zone accesibile cetățenilor și sunt montate în afara punctelor de colectare deja existente.
În aceste containere se pot colecta următoarele tipuri de deșeuri textile: haine, lenjerii, pilote, draperii, perdele, carpete, covoare de mici dimensiuni, ambalaje din material textil, lavete, mopuri, încălțăminte.
Containerele sunt amplasate în următoarele locații:
- str. col. Teofil Moldoveanu (intersecție cu str. Toporașilor), 2 bucăți
- str. Păcii nr. 1, 1 bucată
- str. Avram Iancu (intersecție cu fosta str. Muncitorilor), 2 bucăți
- str. 22 Decembrie 1989 nr. 186 (stație de autobuz), 2 bucăți
- str. Dumbrava nr. 44 (lângă magazinul DAM), 1 bucată
- bulevardul Mihai Viteazul (lângă ISU Sălaj), 1 bucată
- str. Voievodul Gelu, vis-à-vis de Peco MOL, 1 bucată
Aceste containere urmează să fie date în administrarea ADI ECODES Sălaj, care se va ocupa de gestionarea deșeurilor textile.
M. S.