Vești bune. A fost emis ordinul de începere pentru proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nușfalău

Vești bune pentru infrastructura rutieră din Sălaj. Ordinul de începere pentru proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nușfalău a fost emis. Cu o lungime totală de 41 de kilometri, acesta este cel mai complex sector al Autostrăzii Transilvania și cel mai scump din România.

Valoarea totală a contractului este de aproape 7 miliarde de lei, iar proiectul cuprinde Tunelul Meseș, cu o lungime de aproape trei kilometri, peste șapte kilometri de poduri și viaducte, dar și lucrări pentru consolidarea versanților.

Etapa de proiectare se întinde pe o perioadă de 18 luni, iar termenul de execuție a lucrărilor este prevăzut în cinci ani. Odată cu finalizarea acestui tronson, șoseaua de mare viteză va asigura conexiunea între municipiile Oradea, Zalău, Cluj-Napoca și Târgu Mureș.