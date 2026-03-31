Incendii în mai multe sate din Sălaj

Din păcate, problemele cauzate de incendiile de vegetație sunt departe de a fi rezolvate în Sălaj. Au curs atenționările și avertismentele, dar degeaba. Unii nu înțeleg și pace. Probabil nu se mai tem de legiuitor și asta se întâmplă în tot mai multe domenii. Zilele trecute, echipe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj au intervenit pentru a stinge incendii de vegetație în localitățile Gălpâia, Moigrad și Bozna. Din fericire, focul nu s-a extins la case sau pădure, flăcările fiind stinse. În cele mai multe cazuri, astfel de incendii sunt cauzate de fermieri.

Share Whatsapp Email