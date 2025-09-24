CCR amână decizia privind constituţionalitatea pensiilor magistraţilor

CCR a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituţionalitate pensiilor magistraţilor, potrivit G4media. Judecătorii au respins însă obiecţia de neconstituţionalitate privind Legea pentru eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, care viza restructurarea ANCOM, ANRE şi ASF, relatează sursa.

Curtea Constituţională a amânat de asemenea pentru data de 8 octombrie contestaţiile depuse de opoziţia AUR, POT şi SOS privind neconstituţionalitatea următoarelor proiecte de lege pentru care Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului:

Obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro