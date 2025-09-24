Carambol de zile mari lângă Crasna. O femeie a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs miercuri la ieșirea din localitatea Crasna, în care au fost implicate două autoturisme și o căruță. O femeie de 52 de ani, din localitatea Cizer, a depășit un autoturism, vehiculul din spatele său (condus de un bărbat de 52 de ani, din Zalău) depășea și el, cei doi ciocnindu-se. Autoturismul condus de femeia de 52 de ani a fost proiectat într-o căruță, condusă de un bărbat de 73 de ani, din localitatea Meseșenii de Jos, care voia să întoarcă. Un adevărat carambol, demn de un film de acțiune.

În urma impactului, o femeie de 74 de ani, pasageră în căruță, a suferit răni și a fost transportată la spital. Conducătorii vehiculelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.