Caravană medicală la Marca

O importantă acțiune umanitară va avea loc sâmbătă și duminică în comuna Marca. Voluntarii de la Caravana cu Medici și Salvați Copiii Romania, în parteneriat cu specialiști în domeniul sănătății și lectori universitari din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie, Oradea, cât și din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, Spitalului Județean de Urgență Zalău, dar și medici ginecologi din cadrul Spitalului Pelican Oradea, Medicover Hospitals Romania – Oradea, Medena Centru Medical, vor fi prezenți timp de două zile în comuna Marca pentru a oferi evaluări și recomandări medicale gratuite tuturor locuitorilor. În data de 4 octombrie s-a desfășurat o amplă acțiune de recoltare de probe biologice asigurate de partenerul de cursa lungă al Caravanei, Laboratoarele Synevo, și teste Babes-Papanicolau pentru screeningul cancerului de col uterin care a fost posibil cu ajutorul Resident Laboratory ltd. sub îndrumarea prof.univ.dr. Ovidiu Pop, împreună cu echipa de ginecologie din cadrul spitalului Pelican și Medicover, sub îndrumarea conf.univ.dr Bodog Alin. Continuarea acestui prim pas se va face în 18 și 19 octombrie, când echipa medicală de voluntari din Oradea și Zalău se va întoarce cu rezultatul analizelor și pentru două zile vor transforma căminul cultural din sat într-un spital de rang universitar cu paturi de campanie si aparatură medicală, ecografe și ustensile stomatologice cu ajutorul cărora vor oferi consultații și vor interacționa cu cei mari cât și cu micuții ce le vor trece pragul, aducând sănătatea mai aproape de ei. Cauza „Sănătate pentru comunitățile rurale” a fost posibilă datorită donațiilor obținute prin campania de strângere de fonduri organizată în cadrul Swimathon Oradea 2025, cu sprijinul oferit de Fundația Comunitară Oradea.

