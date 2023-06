Atenție la zilele de concediu de odihnă restante din 2021! Se mai pot recupera doar până la 30 iunie 2023

Încă nu v-aţi luat toate zilele de concediu de odihnă aferente anului 2021? În acest caz este important de știut faptul că toți angajații care mai au de luat zile de concediu de odihnă din anul 2021 le mai pot recupera doar până la finalul lunii iunie din acest an, iar angajatorul este obligat să le acorde.

Potrivit Codului Muncii aflat în vigoare, dreptul la concediul anual de odihnă este de minimum 20 de zile lucrătoare, iar acest drept nu poate fi nici cedat altui salariat dar nici nu se poate renunța la el.

Este însă adevărat faptul că concediul de odihnă poate fi negociat împreună cu angajatorul, și asta deoarece angajatul poate avea mai mult de 20 de zile libere plătite anual. Dar în Codul Muncii se stipulează foarte clar faptul că: „durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile”. Un alt aspect important de luat în calcul este și concediul de odihnă suplimentar, de cel puțin trei zile lucrătoare, dar acesta se adaugă: angajaților care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, persoanelor cu handicap și tinerilor în vârstă de până la 18 ani.

În condițiile în care activitatea în organizație este mai complexă și există un număr mare de angajați, angajatorul are obligația de a stabili de comun accord cu salarații săi programarea concediilor de odihnă și acesta trebuie agreată și semnată atât de către angajator cât și de către angajați. Dacă nu există un program agreat de concedii de odihnă în compania în care lucrează angajatul, acesta are dreptul la concediul său de odihnă, iar pentru a și-l putea lua el se va adresa în scris angajatorului, acesta din urmă trebuind să-l aprobe și să semneze cererea depusă. Concediul de odihnă nu este obligatoriu să se ia integral pe parcursul anului, el se poate lua în mai multe tranșe agreate cu angajatorul. În acest caz în Codul Muncii se precizează că „În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt”.

Trebuie menționat faptul că banii cuveniți pe perioada concediului de odihnă nu pot fi sub nivelul salariului de bază al angajatului. Indemnizația de concediu de odihnă este calculată în Codul muncii ca o medie zilnică a drepturilor salariale (adică salariul de bază, indemnizațiile și desigur sporurile cu caracter permanent) din ultimele trei luni anterioare celei în care se efectuează concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Potrivit Inspectorului Șef al ITM Sălaj, ing. Luminița Elena Nemeș, în cazul în care până la finele lunii iunie 2023 nu se recuperează zilele rămase din concediul de odihnă aferente anului 2021, atunci acestea se vor pierde. Doar în situația în care angajatul decide să părasească compania în care lucrează în prezent, angajatorul este obligat să le plătească deoarece în acest caz zilele de concediu rămase se transformă în drepturi salariale cu caracter obligatoriu. Și aceasta deoarece prin cadrul legal actual în Codul Muncii s-a stabilit explicit faptul că „În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”.

Mai trebuie avut în vedere și faptul că în cazul unui salariat care a decedat și care mai avea zile neefectuate de concediu de odihnă, angajatorul este obligat să acorde compensații în bani moștenitorilor acestuia potrivit unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Așadar, conform legislației muncii în vigoare, în calitate de angajați mai aveți mai puțin de o lună la dispoziție, respectiv doar până pe 30 iunie 2023, până când mai puteți beneficia de zilele de concediu de odihnă neefectuate din anul 2021. Compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate până la sfârșitul anului 2021 este posibilă doar în cazul în care salariatul decide să părăsească compania în care activează. Un lucru important de menționat este și faptul că perioadele de concediu medical sunt considerate în mod legal perioade de activitate prestată și prin urmare ele nu afectează dreptul la concediul de odihnă.