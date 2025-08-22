Bazar de week-end

Daniel Săuca

Camelia Burghele, etnolog, despre un mainstream gastro-cultural: „Probabil că Sălajul nu spune nimic în cibernetică și va rămâne un ilustru loc necunoscut lumii în materie de fashion sau summit-uri NATO, dar sigur are multe de spus în materie de obiceiuri și tradiții, de gastronomie tradițională” (g4media.ro). Da, chiar e sau ar putea fi o discuție (amplă) despre „identitățile” Sălajului. Și despre „ambasadorii” lui. Mircea Groza și Camelia Burghele, două exemple în acest sens.

„Ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat, miercuri seară, că este de aceeaşi parte a bariadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră. El a precizat că a început discuţia cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica necesitatea păstrăzii acestor pensionari, mai ales că ei nu primesc salariu pentru 12 luni. «Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim», a transmis ministrul Educaţiei” (news.ro). Nu zic nu, dar una dintre marile probleme e alta: cum vor reuși actualii guvernanți (PSD mai e la guvernare?) să rezolve chestiunea excepțiilor.

Din miile de știri despre războiul din Ucraina. „Țările europene cer președintelui american Donald Trump să trimită avioane de luptă în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează The Times” (libertatea.ro). Oare voi prinde pacea în această parte a lumii?

Citatul de week-end. Andrei Cornea: „Trump nu e un simplu accident. Democrația, așa cum am învățat-o, nu poate funcționa cu oameni îndoctrinați prin rețele, hipnotizați de conspiraționisme, învățați să iubească și să urască fiind dresată de algoritmii IA. Mai rău: ea dă rezultate aberante, gen Trump, gen Georgescu, care pun în pericol ambele obiective. Și se pare că le dă repetat, tot mai insistent, (…) în mai multe țări. Autocrații, în Rusia, în China, în Turcia etc., jubilează. Extremiștii, în interior, sunt încîntați. Trebuie să regândim democrația. Nu contează cuvântul, ci substanța. Se dă, așadar, problema: cum ar putea să arate acel sistem care, fiind adaptat la epoca digitală și a IA, poate concomitent salva cele două obiective – drepturile și libertățile individuale și eficiența guvernamentală, peste ceea ce obțin dictaturile?” (dilema.ro). Un sfârșit de săptămână (dilematic) plăcut!