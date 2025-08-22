Unde mergem?

Vineri 22.08.2025

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 15.45

• Film – Băieţii Răi 2, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 17.30

• Film – Băieţii Răi 2, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Film – În lumină, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Relații fără obligații, Cinematograful Scala – ora 19.50

• Concert: Radu Almășan, Zalău, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

Sâmbătă 23.08.2025

• Film – Prietenul meu, delfinul, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Relații fără obligații, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Gastronomia și alimentația în regimul comunist cu Mircea Groza, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Materialişti, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Arme, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – „Anul Nou care n-a fost”, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 20.30

Duminică 24.08.2025

• Film – Băieții răi 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Relații fără obligații, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Spectacol de teatru în limba maghiară: „Intelmek”, Biserica Reformată din Dumbrava – ora 18

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – În lumină, Cinematograful Scala – ora 18.30