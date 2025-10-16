Atenție la escrocii din domeniul transporturilor auto

Atenție la escroci. Zilele trecute, polițiștii sălăjeni au identificat o femeie în vârstă de 30 de ani, din comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, bănuită că în luna martie a acestui an, folosindu-se de calități oficiale, ar fi înșelat un bărbat din localitatea Bobota. Conform oamenilor legii, femeia i-ar fi solicitat bărbatului suma de 1.100 de euro pentru a transporta un autoturism din Germania până la domiciliul acestuia, transport care nu a mai fost efectuat. Și în acest caz, cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului cauzat și tragerii acesteia la răspundere penală.

