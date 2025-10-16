Noi investiții la Spitalul Județean de Urgență din Zalău

Vești bune pentru sălăjeni. Pacienții care ajung la UPU-SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Zalău beneficiază acum de investigații „CT” și radiologice direct în cadrul unității de urgență, fără a mai fi necesară deplasarea pe secții. Această facilitate importantă este posibilă datorită investițiilor Consiliului Județean Sălaj în modernizarea și dotarea UPU-SMURD cu aparatură medicală de ultimă generație, pentru un diagnostic rapid și îngrijiri de urgență la cele mai înalte standarde.

