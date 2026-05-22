Atenție! Foc în pădurea de lângă Zalău. Exercițiul a reușit

Sirenele au dat, zilele trecute, startul unui exercițiu cu forțe și mijloace în teren, organizat de Detașamentul de Pompieri Zalău, în zona șoselei de centură a municipiului Zalău. Potrivit scenariului, focul ar fi pornit de la un incendiu de vegetație uscată izbucnit în urma unui picnic organizat în apropierea pădurii. Favorizat de condițiile din teren și de materialul combustibil existent, incendiul s-a propagat rapid către fondul forestier. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și stingerea incendiului, punând în aplicare procedurile specifice unor astfel de situații de urgență. Activitatea a urmărit evaluarea timpului de reacție, a cooperării dintre forțele participante și a capacității de gestionare a unei intervenții complexe, desfășurate într-o zonă greu accesibilă. Prin organizarea unor astfel de exerciții, pompierii își consolidează pregătirea operativă și își perfecționează tehnicile de intervenție, pentru a răspunde cât mai eficient în cazul unor situații reale

