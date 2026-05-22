Galeria de Artă „Ioan Sima” din Zalău, redeschisă publicului

Inaugurarea oficială a expoziției de bază din cadrul Galeriei de Artă „Ioan Sima” a marcat, joi, 21 mai, redeschiderea unui spațiu emblematic pentru viața culturală din municipiul Zalău. Evenimentul a dat startul programului dedicat Nopții Europene a Muzeelor 2026, celebrând, totodată, împlinirea a 75 de ani de la înființarea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, respectiv a 45 de ani de la inaugurarea Galeriei de Artă „Ioan Sima”.

Clădirea care găzduiește Galeria de Artă are o istorie bogată: construită în 1926, a fost inițial o reședință cu destinație privată, devenind ulterior sediu de bancă, dar și al unor instituții locale. În anul 1980, maestrul Ioan Sima a ales personal această clădire pentru a-i adăposti opera. Spațiul s-a aflat în ultimii ani într-un amplu proces de reabilitare, printr-un proiect finanțat în cea mai mare parte din bugetul Consiliului Județean Sălaj. La inaugurarea investiției de reabilitare a Galeriei au participat oficialități publice locale și județene, oameni de cultură, gazda evenimentului fiind conducerea Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău.

