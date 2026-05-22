Unde mergem?

Vineri 22.5.2026

• Marșul Respect în trafic – ediția a XV-a: eveniment dedicat motocicliștilor și participanților la trafic, Zalău Value Center – ora 12

• Film – Heidi, legenda râsului din, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – The Mandalorian and Grogu, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Nuntă ca-n Balcani, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Concert: Bluescore, Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 19

• Concert: Hellmetall, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 23.5.2026

• Handbal juniori 1: Dinamyc Zalău – Odorheiu Secuiesc , Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 12

• Film – Orwell: 2+2=5, Cinematograful Scala – ora 13.30

•„Muze(e)le în stradă„: Noaptea Europeană a Muzeelor – ateliere creative, teatru și expresie artistică, momente muzicale și dans, strada pietonală din Zalău – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Stand-up Comedy cu Mincu, Dan Frânculescu şi Cristina Lisnic, Zalău Value Center – ora 18

• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Mortal Kombat II, Cinematograful Scala – ora 19

Duminică 24.5.2026

• Film – Nuntă ca-n Balcani, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Diavolul se îmbracă de la Prada 2, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – The Mandalorian and Grogu, Cinematograful Scala – ora 19