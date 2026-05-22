Casa de Pensii Sălaj explică procedura pentru plata pensiei în cont bancar

Pensionarii din județul Sălaj beneficiază lunar de plata pensiei fie prin virament bancar, fie la domiciliu, prin metodele tradiționale. În contextul digitalizării, trecerea de la plata clasică la încasarea pensiei pe card poate fi realizată relativ simplu, prin intermediul băncilor din județ.

Potrivit Casei Județene de Pensii Sălaj, pentru ca pensia să fie virată într-un cont bancar, nu este suficientă doar transmiterea unui extras de cont. Instituția transmite că persoana interesată trebuie să se prezinte la banca unde dorește să primească pensia, având asupra sa decizia de pensionare, și să solicite plata pensiei în cont.

Banca va pune la dispoziție cererea necesară, conform convenției încheiate cu Casa Națională de Pensii Publice. După completarea documentelor și deschiderea contului, banca va transmite documentația către Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Documentele trebuie transmise în original către instituție, iar reprezentanții recomandă ca pensionarii să se adreseze unei agenții sau sucursale bancare din județul Sălaj, întrucât acestea cunosc procedura aplicabilă.

În lipsa parcurgerii acestei proceduri, pensia va continua să fie livrată la domiciliu, împreună cu cuponul de pensie emis de Casa Națională de Pensii Publice.