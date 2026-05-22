Degajări de fum într-un birou al Poliției Sălaj

Degajări de fum au avut loc în această dimineață la o unitate de calcul din cadrul unui compartiment al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj. La fața locului a fost solicitată intervenția pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, după cum transmit autoritățile, iar pompierii se află în continuare la fața locului și efectuează verificări pentru stabilirea cauzei incidentului.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.