Luna aprilie în cifre

• 1 aprilie

– BNR anunţă că, la data de 31 martie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 67.032 milioane de euro, faţă de 65.023 milioane euro la 28 februarie 2026. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 13.246 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2026 erau de 80.278 milioane de euro, faţă de 79.639 milioane euro la 28 februarie 2026.

• 2 aprilie

– Executivul aprobă Strategia Naţională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026-2030, care urmăreşte consolidarea capacităţii de răspuns a statului în situaţii de criză energetică, alimentară, militară sau umanitară.

– Guvernul adoptă un nou ”Pachet de solidaritate”, destinat pensionarilor, familiilor vulnerabile şi copiilor cu dizabilităţi.

– Dolarul – la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,4232 lei, potrivit BNR.

• 3 aprilie

– Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor’s menţine ratingul suveran al României la nivelul ”BBB-/A-3”, dar cu perspectivă negativă.

– Executivul adoptă o ordonanţă de urgenţă prin care acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă este redusă temporar cu 30 de bani pe litru: de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri.

• 7 aprilie

– Consiliul de administraţie al BNR decide următoarele: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

• 8 aprilie

– Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 671,1764 lei, potrivit BNR.

• 9 aprilie

– Francul atinge cursul minim al lunii faţă de moneda noastră: 5,5139 lei, conform BNR.

• 14 aprilie

– Dolarul – la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,3196 lei, conform BNR.

• 15 aprilie

– Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezintă un plan pentru eliminarea blocajelor speculative din reţelele electrice şi accelerarea investiţiilor strategice.

– Euro – la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 5,0914 lei, potrivit datelor BNR.

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-februarie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3.191 milioane euro, comparativ cu 3.638 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanţa serviciilor – un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanţa veniturilor primare şi cea a veniturilor secundare – deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

• 16 aprilie

– Guvernul aprobă raportul unui comitet interministerial condus de vicepremierul pentru reforma statului, Oana Gheorghiu, document ce conţine lista companiilor de stat considerate eligibile pentru intrarea în procedura de listare la Bursa de Valori Bucureşti.

• 23 aprilie

– Miniştrii PSD demisionează din Guvernul Bolojan, iar în zilele următoare demisionează şi secretarii de stat, inclusiv Secretarul General al Guvernului.

• 27 aprilie

– Titlurile de stat Fidelis emise în aprilie debutează la BVB. Ministerul Finanţelor a atras 1,9 miliarde lei prin a patra ofertă de titluri de stat Fidelis destinată populaţiei din 2026, cea mai mare sumă din acest an.

– BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii martie 2026, un sold de 793.536,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,5% (-0,3% în termeni reali) faţă de luna februarie 2026, iar în raport cu martie 2025 s-a majorat cu 7,3% (-2,4% în termeni reali).

• 28 aprilie

– PSD şi partidele de opoziţie depun o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, acuzându-l de ”vânzarea accelerată a activelor publice” şi de ”subordonarea intereselor strategice ale statului pieţelor financiare”.

• 29 aprilie

– Moţiunea de cenzură intitulată ”STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” este prezentată în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

– Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 638,3798 lei, conform BNR.

• 30 aprilie

– Ministerul Finanţelor anunţă că bugetul general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 21,09 miliarde de lei, respectiv 1,03% din PIB în primele trei luni din 2026, faţă de un deficit de 43,66 miliarde de lei, respectiv 2,28% în PIB în aceeaşi perioadă din 2025.

– Euro urcă la cursul maxim al lunii, faţă de leu: 5,1417 lei, potrivit cifrelor BNR.

– Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,5483 lei, potrivit datelor BNR.

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri de la BVB, a încheiat luna aprilie cu un avans de 1,7%, la 28.263 de puncte, în vreme ce indicele domeniului energiei, BET-NG, s-a apreciat cu 2,4%, la 2.102 puncte.

– Acţiunile societăţii de infrastructură energetică Premier Energy s-au apreciat cu 9,8% luna trecută, cele ale transportatorului de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services, cu 9,4%.

– Titlurile Sphera Franchise Group, care operează lanţurile de alimentaţie publică Pizza Hut, KFC şi Taco Bell, au urcat cu 7,3%.

– Acţiunile producătorului şi furnizorului de energie Hidroelectrica au crescut cu 6,9% în aprilie, cele ale producătorului de energie Nuclearelectrica – cu 5,8%.

– Acţiunile Banca Transilvania s-au apreciat cu 1,3%, în vreme ce titlurile BRD – Groupe Societe Generale au avut o creştere de 3,6%.

– Titlurile distribuitorului de bunuri de larg consum Aquila Part Prod au marcat o scădere de 14,8% în aprilie, cele ale producătorului de mezeluri Cris-Tim Family Holding, de 9,5%.

– Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi Fondului Proprietatea, a urcat cu 0,6%, la 98.133 de puncte, într-o lună cu evoluţii reduse ale preţurilor acţiunilor care îl compun.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro