Angajatorii pot majora salariul minim brut de bază cu 200 de lei, sumă care nu va fi impozitată

Salariații angajatoriilor care vor acorda 200 de lei în plus lunar celor care sunt plătiți cu salariul minim brut pe țară nu vor datora, în perioada iunie – decembrie a acestui an, impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii pentru această majorare. Anunțul a fost de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj, iar măsura este prevăzută într-o Ordonanță de Urgență nr. 67 din 18 mai 2022 privind unele măsuri fiscale. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, actul normativ prevede că angajatorii vor putea acorda voluntar, celor plătiți cu salariul minim pe economie, 200 de lei în plus, lunar, fără ca această majorare să presupună plăți în plus pentru impozit pe venit și contribuții sociale. Mai exact, este vorba de o majorare lunară cu 200 de lei a salariului net . „Este necesar să subliniem câteva aspecte: majorarea este facultativă, nu obligatorie, de asemenea, nu e obligatoriu să fie acordată de la început de lună, putând fi acordată și pentru o fracțiune de lună, dar ea se va micșora corespunzător. În mod similar, suma de 200 de lei se diminuează în funcție de data angajării, respectiv data încetării contractului individual de muncă”, au menționat reprezentanții instituției precizate. Majorarea de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei, se acordă salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, sunt încadraţi cu normă întreagă și numai la locul unde se află funcţia de bază. Totodată, scutirea de taxe pentru suma lunară de 200 de lei se aplică și în cazul celor angajați după 1 iunie 2022 cărora li se stabilește un salariu brut de 2.750 de lei fără a lua în calcul sporurile și alte adaosuri. „Este foarte important de știut că măsura este destinată exclusiv salariaților din domeniul privat. Majorarea de 200 de lei vizează exclusiv salariul minim de 2.550 de lei. Ea nu se acordă la salariile minime de 3.000 de lei, stabilite în domeniile construcții, agricultură și industria alimentară”, au adăugat reprezentanții ITM Sălaj.

