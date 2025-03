Adunare generală la CARP Zalău pentru alegerea noii conduceri

La data de 27 martie 2025 a avut loc Adunarea generală a reprezentanților membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Zalău. An de an este desfășurată această reuniune, unde are loc atât analiza bilanțului, dar și raportarea realizărilor din anul precedent prin raportul Consiliului director. Cu atât mai mult, în cadrul acesteia, sunt stabilite și măsurile pentru noul an. Prezenți în cadrul acestui eveniment au fost atât edilul Zalăului, Călin Forț, prefectul județului, Claudiu Bîrsan, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian-Ioan Crișan și Marius Ilie, președintele Casei Județene de Pensii Sălaj și alți colaboratori ai CARP Zalău.

De asemenea, adunarea din acest an este dublată de stabilirea noului Consiliu director și noii Comisii de cenzori. Alegerea acestora are loc la fiecare patru ani. Ioan Ivașcău, directorul CARP Zalău a susținut un raport asupra activității Consiliului director derulată în ultimii patru ani și pentru 2024. Mai mult, cu această ocazie, a fost prezentat raportul Comisiei de cenzori, dar și activitatea de control financiar din ultimii patru ani și din cel precedent. În cadrul acestei întruniri a fost prezentat bilanțul financiar al activității CARP Zalău, execuția bugetară din 2024 și proiectul de buget pentru anul 2025. În urma acestora, au urmat alegerile, în ordinea după statut, atât pentru funcția de președinte, membrilor Consiliului director și Comisiei de cenzori.

Analiza privește activitatea și rezultatele obținute de la ultimele alegeri și până în prezent, inclusiv pentru anul 2024. Mai mult, aceasta a implicat și programul de măsuri pentru desfășurarea activității și îmbunătățirea ei pentru următorii ani. Din discuțiile avute cu consilierii, salariații și membrii activi, a fost stabilit ca noul consiliu să fie format din persoane care au dobândit experiență.

Raportul Consiliului director este structurat în mai multe capitole. Primul dintre acestea prevede efectivul și compoziția organizației. De 20 de ani, CARP Sălaj a avut parte de o creștere constantă. Dacă în urmă cu două decenii, numărul membrilor ajungea la peste cinci mii, în anul 2019, în pragul pandemiei, numărul acestora a fost de peste 11 mii, cel mai mare efectiv înregistrat. Odată cu declanșarea perioadei pandemice, numărul membrilor CARP a resimțit însă o scădere. Din anul 2019 și până la data de 31 decembrie 2024, efectivul a scăzut cu 1.001 persoane. Scăderi sunt înregistrate la nivelul întregii țări, dar la Zalău, acestea sunt mai mici. Raportat numărului de persoane retrase din cadrul organizației, numărul membrilor noi este mai mare, potrivit directorului Ioan Ivașcău. În principiu, scăderea efectivului de membri este cauzat de decesele multora dintre aceștia.

În medie, în urma solicitării de împrumuturi de la CARP Zalău rezultă că fiecare membru s-a împrumutat măcar odată. În fapt, numărul celor care apelează la aceste împrumuturi este mai mic și în scădere. Prin măsurile adoptate, ce includ dobânzi mici, simplificarea modalității de acordare a acestora, volumul împrumuturilor este tot mai ridicat, iar numărul celor care apelează la acestea este mai mic.

În prezent, din cei peste 10 mii de membri, se împrumută anual până la trei mii dintre ei. Acest lucru este datorat de faptul că o parte dintre membri și-au asigurat un fond propriu prin plata cotizației, lucru ce le asigură sumele de bani fără giranți. Cât despre cei care dețin un fond personal și solicită sume mai mari decât cea pe care membrii o dețin, le poate fi alocat un împrumut de maxim șase ori mai mare.

În urma adunării generale și a alegerilor, membrilor prezenți le-a fost pregătit și un spectacol susținut de Ansamblul Folcloric de Copii și Tineret „Columna”, codus de coregrafa Gabriela Hossu, iar mai apoi a fost servită masa la localul Albă ca Zăpada.