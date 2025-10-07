La stat și la privat

Măsurile economice adoptate odată cu instalarea lui Bolojan la cârma Guvernului pot fi considerate un punct de consens și nu de conflict. Deși au lovit puternic în buzunarele românilor, atât prin creșterea TVA-ului ori eliminarea plafonărilor și alte decizii, nici sectorul bugetar nu pare să fie ocolit. Una dintre cele mai puternice măsuri, cu impact imediat, o reprezintă reducerea cu 20% a costurilor cu salariile în administrațiile centrale și locale. Economia rezultată ajunge la aproape 10 miliarde de lei anual, echivalentul unei majorări a TVA-ului la 21%.

Mai mult, pentru reducerea deficitului bugetar sunt în plan și alte reforme, unele mult așteptate de români în privința salariaților de la stat. Printre acestea se numără interzicerea cumulului dintre salariul de la stat și pensii, precum și demersurile pentru stoparea pensiilor speciale. Acestea stârnesc un val de nemulțumiri de ani de zile, iar în discursurile tuturor partidelor s-au regăsit promisiuni privind eliminarea acestor sume nejustificate, plătite din bani publici. Toamna aceasta aduce o miză importantă. și anume decizia Curții Constituționale privind eliminarea privilegiilor magistraților.

Doar prin eliminarea privilegiilor, de multe ori nejustificate, și prin reducerea risipei se poate demonstra concret că toți contribuie. Aceste nemulțumiri ale populației au dus la o polarizare tot mai accentuată și chiar la schimbări în opțiunile politice ale multor români, inclusiv scepticism asupra unor apartenențe benefice statului român.