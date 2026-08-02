România are cea mai ieftină benzină din zonă. Până când statul ajunge la pompă

omânia reuşeşte o performanţă greu de explicat consumatorului: are cea mai ieftină benzină înainte de aplicarea taxelor la vedere, dar cea mai scumpă benzină la pompă dintre statele analizate din Europa Centrală şi de Est , potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliţă, preşedinte AEI.

La 31 iulie 2026, benzina costa în România 1,785 euro/litru, faţă de 1,540 euro în Bulgaria, 1,666 euro în Ungaria şi 1,667 euro în Polonia. Motorina ajunsese la 1,984 euro/litru, fiind, de asemenea, cea mai scumpă din grupul regional.

Preţuri medii la pompa la 31 iulie 2026

Aceasta este fotografia de la pompă. Dar adevărata explicaţie apare când desfacem preţul.

Înainte de accize, TVA şi celelalte taxe fiscale vizibile, benzina costa în România numai 0,890 euro/litru. Este mai ieftină decât în Ungaria, unde pretul este de 0,916 euro/litru, decât în Bulgaria, cu 0,920 euro/litru, şi decât în Polonia, cu 0,934 euro/litru.

Structura estimată a preţului la Benzină in 31 iulie

Calculul porneşte de la preţurile zilnice de mai sus, TVA-ul fiecărui stat şi accizele raportate în ultimul buletin european.

Cu alte cuvinte, rafinarea, aprovizionarea, biocomponentul, transportul, depozitarea, distribuţia şi marjele comerciale conduceau în România la cel mai mic preţ înainte de taxarea directă dintre ţările comparate.

După aceea venea statul

Statul transformă avantajul într-un dezavantaj

Peste cei 0,890 euro/litru se adăugau în România 0,895 euro taxe la vedere (accize si TVA), depăşind chiar valoarea comercială a benzinei.

Din preţul final de 1,785 euro/litru, statul lua puţin mai mult decât întregul lanţ care producea, importa, transporta pe mare, rafina, transporta în ţară, depozita şi vindea carburantul.

În Bulgaria, taxele însumau aproximativ 0,620 euro/litru. În Ungaria, 0,750 euro, iar în Polonia, 0,733 euro.

Faţă de Bulgaria, România pornea cu un avantaj: benzina fără taxele la vedere era mai ieftină cu aproximativ 3 eurocenţi/litru. Dar fiscalitatea românească era mai mare cu circa 27,5 eurocenţi. Avantajul comercial era şters, iar la pompă apărea un dezavantaj de 24,5 eurocenţi/litru.

Pentru un rezervor de 50 de litri, românul plătea cu 12,25 euro mai mult decât bulgarul. Nu pentru că benzina românească era mai scumpă înainte de taxare. Dimpotrivă, era mai ieftină. Diferenţa era încasată aproape integral de stat.

La preţul de 9,36 lei/litru din România, benzina fără taxele la vedere valorează aproximativ 4,67 lei . Accizele şi celelalte taxe fixe adăugau 3,07 lei, iar TVA încă 1,62 lei.

Rezultatul dintr-un litru de benzină, aproximativ 4,69 lei reprezentau taxele la vedere. La un plin de 50 de litri, românul plătea 468 de lei, dintre care aproximativ 234,5 lei ajung la stat.

Jumătate din rezervor era carburant. Cealaltă jumătate era fiscalitate.

Taxăm inclusiv taxele

Există şi un mecanism fiscal despre care se vorbeşte prea puţin: TVA se aplică inclusiv peste acciză.

Statul introduce acciza în preţ, apoi aplică TVA şi asupra acesteia. Românul nu achită doar o taxă, ci plăteşte o taxă aplicată peste altă taxă.

De aceea, orice majorare a accizei produce două efecte:

*creşte direct preţul carburantului;

*creşte şi suma încasată ulterior din TVA.

Cu cât acciza este mai mare, cu atât statul colectează mai mult TVA. Iar atunci când carburantul se scumpeşte, statul devine principalul beneficiar ai scumpirii.

Adevărul pe care consumatorul trebuie să-l vadă

Ni se spune mereu că benzina şi motorina sunt scumpe din cauza petrolului, a cotaţiilor Platts, a războaielor, a cursului valutar sau a rafinăriilor. Toate acestea contează. Dar cifrele din 31 iulie arată că nu reprezintă întreaga explicaţie.

România avea cea mai ieftină benzină înainte de taxele fiscale vizibile şi, simultan, cea mai scumpă benzină la pompă din regiunea analizată. Această contradicţie nu poate fi pusă pe seama petrolului internaţional, a rafinăriilor sau a comercianţilor. Este rezultatul unei decizii fiscale.

România nu are o problemă de competitivitate la benzină înainte de taxare. Statul ia cel mai ieftin produs din grupul analizat şi îl transformă, prin accize şi TVA, în cel mai scump.

Românii nu plătesc mult pentru că benzina lor este scumpă. Plătesc mult pentru că benzina ieftină este taxată scump.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro