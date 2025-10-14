Un senator de Sălaj și-a retras semnătura de pe moțiunea împotriva ministrului Radu Miruță înainte de vot

Senatorii au dezbătut și respins luni moțiunea simplă prin care opoziția cerea demiterea ministrului USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. Acesta a fost acuzat de lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare excesivă și incapacitate în apărarea intereselor economice ale României.

Moțiunea, depusă de AUR și semnată de mai mulți senatori din opoziție, nu a trecut de votul plenului. Doar 34 de senatori au votat „pentru”, în timp ce 66 s-au pronunțat „împotrivă”, iar trei s-au abținut. La dezbateri au fost prezenți 103 senatori.

Intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruță, dovada vie că USR și PSD – PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenție de plasare a forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR”, moțiunea a fost semnată de 39 de senatori, dintre 28 de la AUR, opt din grupul Pace – Întâi România și trei neafiliați. Documentul a fost depus miercuri, în plen, de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Printre semnatari s-a numărat și senatorul de Sălaj, Paul-Ciprian Pintea, ales în decembrie 2024 pe listele Partidului Oamenilor Tineri. Înainte de vot, acesta și-a retras semnătura de pe moțiune, alături de alți doi senatori independenți, potrivit unui comunicat transmis de USR. În prezent, Paul-Ciprian Pintea este senator neafiliat, după ce a părăsit Partidul Oamenilor Tineri la doar câteva luni de la alegeri.