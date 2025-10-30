Spitalul Județean din Zalău a primit noi echipamente medicale

Proiectul „Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD” la Spitalul Județean de Urgență din Zalău a ajuns la final. Inițiat și derulat de Consiliul Județean Sălaj, proiectul este deosebit de important pentru eficientizarea activității unității spitalicești. În această săptămână a fost livrat ultimul lot de echipamente, format din 24 de tărgi pentru adulți, marcând încheierea investiției realizate de Consiliul Județean Sălaj din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014–2020. Unitate de Primiri Urgențe a mai fost dotată cu monitoare de funcții vitale, computer tomograf, aparat de radiografii RX, ultrasonograf portabil cu sondă endovaginală tărgi pentru pacienți supraponderali și scaune de tratament. Toate acestea înseamnă îngrijiri mai sigure, intervenții mai rapide și tehnologie modernă la dispoziția medicilor și a pacienților din județul Sălaj. Cu o valoare totală de circa 24 milioane de lei, proiectul Consiliului Județean Sălaj consolidează infrastructura medicală a județului și, totodată, asigură echipamente de ultimă generație, esențiale pentru intervenții rapide și eficiente.

