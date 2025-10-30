Amenzi pentru drumarii sălăjeni care nu își vor face datoria în perioada iernii

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, chestorul Marius Stupar, a declarat astăzi că a dispus verificarea stadiului în care se află pregătirea intervențiilor pentru întreținerea drumurilor naționale, județene și comunale pe toată perioada sezonului rece. Șeful Poliției Sălaj a atras atenția că acolo unde se va constata că firmele contractante nu își vor face datoria pentru înlăturarea zăpezii și poleiului de pe partea carosabilă se va trece la aplicarea de amenzi conform legislației în vigoare. La rândul său, prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, a precizat că pregătirea activității de întreținere a drumurilor din județ pe perioada iernii este în desfășurare, fiind asigurate deja stocuri de materiale antiderapante și utilajele necesare.

