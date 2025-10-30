Sute de infracțiuni silvice, depistate în primele nouă luni ale anului în județ

Infracționalitatea în domeniul silvic este un fenomen grav și tot mai frecvent întâlnit, nu doar în județele deja consacrate pentru exploatarea pădurilor, ci și în alte regiuni.

La nivelul județului Sălaj au fost raportate de-a lungul acestui an mai multe astfel de infracțini, iar polițiștii și autoritățile sălăjene au organizat o serie de acțiuni și aproape 1.500 de controale, în urma cărora au fost descoperite sute de infracțiuni.

În primele nouă luni ale anului 2025, oamenii legii au constatat 253 de infracțiuni silvice, în urma cărora au fost aplicate sute de sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor aplicate ajung la suma de peste 684.000 de lei, potrivit datelor furnizate de polițiști.

Mai mult, în urma neregulilor descoperite, autoritățile au dispus confiscarea unei cantități de 566 de metri cubi de lemn, patru autovehicule folosite pentru transportul ilegal de lemn, dar și 14 motofierăstraie utilizate pentru astfel de fapte. Valoarea totală a bunurilor depășește suma de 95.000 de euro.

Razii de amploare

La începutul lunii octombrie, polițiștii sălăjeni au desfășurat o amplă acțiune, alături de mai multe organe abilitate, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic, precum tăierile de arbori, faptele privind exploatarea, depozitarea, prelucrarea și vânzarea lemnului.

În cadrul acțiunii respective au fost efectuate controale la depozite de material lemnos, patrulări în fondul forestier și pe drumurile forestiere, dar și verificări ale mijloacelor de transport cu încărcătură lemnoasă.

În urma neregulilor, au fost aplicate 35 de sancțiuni cotravenționale, iar peste 281 de metri cubi de lemn au fost confiscați. Amenzile aplicate au ajuns la suma de 156.000 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.