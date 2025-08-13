Soarele arde tot mai tare. Puncte de prim ajutor în municipiu

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, asigură măsurile pentru protejarea cetățenilor în contextul temperaturilor ridicate prognozate în această săptămână.
În municipiu sunt amenajate trei puncte care asigură asistență medicală de bază, hidratare, evaluarea parametrilor fiziologici (tensiune arterială, puls etc.)
Locații:
– intrarea în Parcul Municipal Central,
– Piața agroalimentară Astralis,
– Cartier Dumbrava, în stația de autobuz, vizavi de Spitalul Județean de Urgență.
Cetățenii sunt încurajați să se adreseze acestor puncte în caz de nevoie și să urmeze recomandările medicale.
M. S.