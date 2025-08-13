Un nou val de caniculă în Sălaj

Sălajul este vizat, cu o zi înainte de Sfânta Maria, de o atenționare meteo de cod galben. Joi, 14 august, începând cu ora 12 și până seara, la ora 21, sălăjenii vor resimți temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, indicele de temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Mai mult, temperaturile maxime vor putea ajunge chiar și la 37 de grade Celsius. Meteorologii transmit că vremea se va menține caniculară până la sfârșitul acestei săptămâni.