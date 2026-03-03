Premieră medicală la Spitalul din Zalău

La Spitalul Județean de Urgență Zalău a fost realizată prima implantare de defibrilator cardiac implantabil, ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator), o procedură minim invazivă care poate salva vieți.

Dispozitivul este implantat sub piele și monitorizează permanent ritmul inimii, intervenind automat atunci când apar aritmii ventriculare severe. Prin stimulare rapidă sau prin administrarea unui șoc electric, restabilește ritmul cardiac normal și reduce semnificativ riscul de moarte subită cardiacă la pacienții atent selectați.

Această intervenție reprezintă o premieră pentru spitalul nostru și marchează un pas important în dezvoltarea serviciilor de cardiologie intervențională la nivel local. Tot în acest context, echipa a atins un nou reper profesional, ajungând la 100 de dispozitive cardiace implantate, rezultat al muncii susținute și al încrederii acordate de pacienți.

Procedura a fost realizată cu sprijinul colegilor de la Medtronic România, veniți din București pentru această intervenție. Mulțumim și felicităm echipa Compartimentului de Cardiologie Intervențională pentru profesionalism și implicare, precum și echipa din București pentru colaborare.

Consiliul Judeţean Sălaj Cu sprijinul investițiilor realizate de, Spitalul Județean dezvoltă servicii medicale moderne, sigure și centrate pe nevoile reale ale pacienților, pentru ca aceștia să beneficieze de tratamente avansate cât mai aproape de casă. M. S.