Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC Green Comcris Invest SRL

titular al proiectului: ,,AMPLASARE INSTALAŢIE STOCARE ENERGIE, inclusiv racordare la SEN, în localitatea Recea Mică, comuna Vârşolţ. Capacitate stocare instalată: 10,4 MWh – 0,5C”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,AMPLASARE INSTALAŢIE STOCARE ENERGIE, inclusiv racordare la SEN, în localitatea Recea Mică, comuna Vârşolţ. Capacitate stocare instalată: 10,4 MWh – 0,5C”, propus a fi amplasat în com. Vârşolţ, sat Recea Mică, sectorul Tarlaua „Dumbrava”, jud. Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09.00 – 14.00, vineri între orele 09.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmsj.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.