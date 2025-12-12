Unde mergem?

Vineri 12.12.2025

• Zestrar de Crăciun, terasa Bistro Aquarel din Zalău – ora 10

• Film – Jungla veselă – Aventuri în era dinozaurilor, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Zooapocalipsa, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Crăciun sângeros, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Dreams: La granița dintre lumi, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 13.12.2025

• Film – Sisu: Drumul răzbunării, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Film – Zootropolis 2, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Prințesa și Dracula, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Nuremberg, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Monstrul din camera mea, Cinematograful Scala – ora 19

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: concert ansamblul „Porolissum” & Moșul primește copiii la „Căsuța Moșului”, platoul din fața Prefecturii – ora 19.30

• Concert: OAKS, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20.30

Duminică 14.12.2025

• Târgul decoraţiunilor de Crăciun, Căminul cultural „Ioan Avram” din Popeni – ora 14

• Film – Tati Full-Time, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Crăciunul familiei Șoricescu, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Cravata galbenă, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Târgul de Crăciun „Zalăul Magic”: teatru pentru copii – „Crăiasa Zăpezii”, platoul din fața Prefecturii – ora 18

• Film – Vecina, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Crăciun sângeros, Cinematograful Scala – ora 19.30