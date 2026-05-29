Unde mergem?

Vineri 29.5.2026
• Ziua Copilului: activități în aer liber, paradă moto, discoteca ștrumfilor, invitat special Betty Stroe, Stadionul din Jibou – ora 11
• Film – Heidi, legenda râsului din, Cinematograful Scala – ora 15.15
• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 16.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 17
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 18.40
• Film – Fuze: Diversiune explozivă, Cinematograful Scala – ora 19.30
Sâmbătă 30.5.2026
• Film – Mortal Kombat II, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – Iepurele: Găină și secretul marmotei, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Diavolul se îmbracă de la Prada, Cinematograful Scala – ora 18.40
• Film – Pasagerul, Cinematograful Scala – ora 19.15
Luni 1.6.2026
• Spectacol muzical: „Vrăjitorul din Oz”, Zalău Value Center – ora 12.30
• Ziua Internațională a Copilului: aventură militară, expoziție de motoare a celor de la Meseș Moto Club și magie, Parcul Central din Șimleu Silvaniei – ora 13
• Ziua Internațională a Copilului: spectacole de muzică ușoară, dans de societate, dans sportiv – majorete, muzică populară şi dansuri populare, amfiteatru din Parcul Municipal Central – ora 15