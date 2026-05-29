Unde mergem?

Vineri 29.5.2026

• Ziua Copilului: activități în aer liber, paradă moto, discoteca ștrumfilor, invitat special Betty Stroe, Stadionul din Jibou – ora 11

• Film – Heidi, legenda râsului din, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Michael, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Fuze: Diversiune explozivă, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 30.5.2026

• Film – Mortal Kombat II, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Iepurele: Găină și secretul marmotei, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Diavolul se îmbracă de la Prada, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Pasagerul, Cinematograful Scala – ora 19.15

Luni 1.6.2026

• Spectacol muzical: „Vrăjitorul din Oz”, Zalău Value Center – ora 12.30

• Ziua Internațională a Copilului: aventură militară, expoziție de motoare a celor de la Meseș Moto Club și magie, Parcul Central din Șimleu Silvaniei – ora 13

• Ziua Internațională a Copilului: spectacole de muzică ușoară, dans de societate, dans sportiv – majorete, muzică populară şi dansuri populare, amfiteatru din Parcul Municipal Central – ora 15