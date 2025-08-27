Ce categorii de persoane fizice exceptate își pierd calitatea de asigurat CASS de la 1 septembrie

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că începând cu luna august 2025, odată cu intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscale, nu se mai regăsesc în categoria persoanelor exceptate de la plata CASS :

– soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

– persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.51/1993 precum și prin alte legi speciale, care sunt menționate la art.154, alin.(1) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completarile ulterioare;

– persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturi băneşti;

– persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi art. 31 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

– persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti;

– personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte;

Astfel, calitatea de asigurat pentru soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, încetează la data de 1 septembrie 2025, dacă nu obţin până la această dată calitatea de asigurat în condițiile prevăzute la art.182^1 din Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor OPANAF nr.1929/30.07.2025 (MO nr/31.07.2025), în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la Capitolul II a fost introdusă Secțiunea 2 -Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art.182^1, iar declarația unică se completează pentru una sau mai multe persoane aflate în întreținerea contribuabilului, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii.