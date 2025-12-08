Achizițiile de microbuze școlare ajung la Parchetul European. Sălajul, județul care a plătit prețul corect

Achiziția microbuzelor școlare electrice, pentru care au fost raportate nereguli privind diferențele mari de preț de la un județ la altul, ajunge la Parchetul European. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că a sesizat Parchetul în legătură cu achiziția mijloacelor de transport nepoluante finanțate prin PNRR, în urma procedurilor derulate de autoritățile județene, potrivit anunțului său.

Achiziția acestor microbuze la suprapreț, prin contracte finanțate prin PNRR, a fost semnalată într-o anchetă care arăta că, în 2023, Ministerul Educației a modificat țintele de achiziții după ce ar fi fost ratată realizarea lor în termenul inițial, potrivit edupedu.ro. În acel an, a fost redus la jumătate numărul de microbuze ce urmau să fie cumpărate, precum și capacitatea acestora, fără ca schimbările să fie anunțate public.

Proiectul „Microbuze electrice pentru elevi” a fost propus pentru a sprijini comunitățile locale, în special pe cele din mediul rural, prin asigurarea unui transport modern, nepoluant și sigur pentru elevi. Însă diferențele de preț au variat considerabil de la un județ la altul.

Peste 50 de microbuze în Sălaj

În Sălaj, cu 6 milioane de euro, au fost cumpărate 51 de microbuze electrice, în timp ce în județul vecin, Cluj, au fost achiziționate doar 34, dar la un preț aproape dublu. Potrivit datelor de la acea vreme, un microbuz cumpărat în Sălaj costa 118.000 euro, în vreme ce în Cluj ajungea la 202.000 euro.

„… în alte județe s-au modificat specificațiile tehnice ca să atragă oferte mai bune, pe când la Cluj s-au păstrat condiții restrictive care au „împins” prețul în sus (…). În alte județe s-au modificat specificațiile tehnice pentru a atrage oferte mai bune, pe când la Cluj s-au păstrat condiții restrictive care au împins prețul în sus. Ministerul a precizat clar că specificațiile erau orientative, nu obligatorii”, preciza un partid din opoziție la vremea respectivă.

Declarația ministrului

„În total, au fost 74 de achiziții derulate individual de către 40 de județe. Această descentralizare, deși justificată de dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost. Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele (…) În lumina tuturor acestor aspecte, am dispus transmiterea tuturor constatărilor către instituțiile abilitate: Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței.”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Sălajul, județul din România care a plătit prețul corect

Pentru un microbuz școlar electric similar, județul Iași a plătit 202.800 euro, iar Olt 262.600 euro, în timp ce autoritățile sălăjene au achitat doar 118.000 euro. Această valoare se apropie cel mai mult de costurile reale ale unei astfel de mașini, respectiv circa 70.000 euro pentru autovehicul, 20.000 euro pentru carosare și 10.000 euro pentru certificări, omologări și profit.

Toate cele trei contracte au fost adjudecate în 2024 de firma Aveuro Internațional. În județul Sălaj au fost deja recepționate 51 de microbuze electrice.