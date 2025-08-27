Arme și gloanțe descoperite în Făgetu

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Făgetu, la domiciliul unei persoane neautorizată să dețină, să poarte și să folosească arme letale sau neletale. Oamenii legii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, o armă letală cu glonț, un pistol, 8 cartușe de muniție, 16 bucăți de tuburi de cartuș, precum și 27 de articole pirotehnice. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar de urmărire penală întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, în vederea documentării întregii activități infracționale a persoanei cercetate în cauză.

