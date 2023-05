5 motive pentru care ar trebui să-ți vaccinezi copilul împotriva varicelei

Sursa foto: https://drive.google.com/file/d/1HcSq9mjy_QGG0c51hYS9x–StO46fbqI/view?usp=share_link (atentie la postat)

Într-o lume în care multe dintre boli pot fi prevenite prin vaccinare, este important să ne asigurăm că ne protejăm copiii cât mai mult posibil. Acest articol prezintă motivele pentru care vaccinarea împotriva varicelei este o decizie înțeleaptă pentru sănătatea și bunăstarea copilului tău.

Vaccinarea împotriva varicelei poate proteja copiii de complicații grave ale acesteia, precum pneumonia, infecțiile bacteriene ale pielii, encefalita și sindromul Reye, care pot duce la spitalizare și chiar deces, în cazuri rare. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), înainte de introducerea vaccinului în 1995, existau aproximativ 4 milioane de cazuri de varicelă și 11.000 de spitalizări în fiecare an în Statele Unite. De atunci, numărul cazurilor de varicelă și complicațiile asociate au scăzut semnificativ [1].

Vaccinul ajută la diminuarea severității simptomelor bolii în cazul în care copilul contractează varicela, ceea ce înseamnă o recuperare mai rapidă și un risc scăzut de a dezvolta complicații grave. Un studiu efectuat de CDC a arătat că vaccinul poate reduce cu 70-90% riscul de varicelă severă.

Vaccinul împotriva varicelei oferă o protecție de durată, prevenind astfel apariția bolii și a complicațiilor asociate pe parcursul vieții copilului. Prevenirea varicelei este sinonimă cu prezenirea apariției Zonei Zoster, o afecțiune cu impact pronunțat asupra calității vieții adultului [2].

Citește despre varicelă pe blogul Dr.Max.ro ca să afli mai multe despre simptome, evoluție și complcații.

Vaccinarea copiilor împotriva varicelei ajută la protejarea persoanelor cu sistem imunitar slăbit, cum ar fi pacienții cu boli cronice sau cei care urmează tratamente imunosupresoare. Persoanele cu imunitate scăzută sunt mai vulnerabile la complicații grave ale varicelei, cum ar fi pneumonia sau encefalita.

Femeile însărcinate care nu au avut varicelă sau nu au fost vaccinate sunt expuse riscului de a dezvolta complicații severe, atât pentru ele, cât și pentru făt, în cazul în care contractează virusul. Vaccinarea copiilor reduce probabilitatea ca aceștia să transmită virusul în rândul populației și le protejează, indirect, pe viitoarele mămici [3].

Vaccinarea copiilor împotriva varicelei contribuie la creșterea imunității de grup, ceea ce înseamnă că un număr mai mare de persoane sunt protejate împotriva virusului, ceea ce determină reducerea răspândirii bolii în comunitate. De asemenea, vaccinarea copiilor ajută la protejarea persoanelor care nu pot fi vaccinate, cum ar fi copiii cu anumite afecțiuni medicale sau cei care au alergii la componentele vaccinului.

Vaccinarea previne transmiterea varicelei către copiii care suferă de boli cronice, cum ar fi diabetul, astmul sau bolile cardiace, care au un risc mai mare de a dezvolta complicații grave în cazul contractării virusului [2].

Copiii nevaccinați pot lipsi de la școală între 10 și 14 zile din cauza varicelei, în funcție de severitatea simptomelor. Aceste absențe pot afecta negativ procesul de învățare, iar recuperarea poate fi dificilă după această perioadă de pauză. Vaccinarea împotriva varicelei poate ajuta la reducerea absențelor și la menținerea unei continuități în procesul de învățare al copilului.

Varicela poate crea situații stresante pentru întreaga familie, deoarece părinții trebuie să ia măsuri de izolare a copilului bolnav pentru a preveni răspândirea infecției, să îi acorde îngrijire și să solicite zile de concediu pentru aceasta. Vaccinarea împotriva varicelei poate ajuta la reducerea acestui impact asupra familiei prin prevenirea apariției bolii sau a formelor sale severe [4].

Vaccinarea poate preveni apariția simptomelor neplăcute și dureroase asociate varicelei, cum ar fi erupțiile cutanate și pruritul intens, ceea ce contribuie la îmbunătățirea confortului fizic al copilului și la evitarea unor posibile complicații, precum infecțiile secundare ale pielii.

De asemenea, copiii care suferă de varicelă pot deveni iritabili, anxioși sau deprimați din cauza disconfortului și izolării sociale impuse de boală. Prin vaccinare, se previne apariția acestor stări emoționale negative și se asigură o dezvoltare sănătoasă a copilului [5].

Varicela poate provoca stres și tensiuni în familie, în special dacă unul sau mai mulți membri sunt vulnerabili la complicații sau dacă părinții trebuie să își ia zile libere de la muncă pentru a avea grijă de copilul bolnav. Vaccinarea ajută la prevenirea acestor situații și contribuie la menținerea unui mediu familial armonios.

Siguranța și eficacitatea vaccinului împotriva varicelei sunt susținute de studii clinice riguroase și de experiența post-vaccinare în diferite țări care au implementat programe de vaccinare naționale. Studiile au arătat că vaccinul este sigur și eficient în prevenirea varicelei și a complicațiilor grave asociate, cum ar fi pneumonia și encefalita. De exemplu, un studiu extins pe o perioadă de 14 ani a arătat că vaccinul împotriva varicelei reduce semnificativ riscul de a dezvolta varicelă și de a suferi de complicații.

Efectele secundare ale vaccinului sunt, în general, ușoare și temporare, cum ar fi dureri locale sau febră ușoară. Efectele secundare grave sunt foarte rare [1, 3].

Vaccinul împotriva varicelei conferă o imunitate de lungă durată, reducând riscul de a contracta boala sau de a dezvolta forme severe. Este important să menționăm că vaccinarea împotriva varicelei nu este doar o alegere personală, ci și o responsabilitate socială. Persoanele care nu pot fi vaccinate, cum ar fi copiii cu sistem imunitar slăbit și persoanele cu anumite afecțiuni medicale, sunt vulnerabile la complicațiile grave ale varicelei și depind de imunitatea colectivă pentru a fi protejate [2].

Vaccinarea împotriva varicelei este o măsură simplă și eficientă de prevenire a bolii și a complicațiilor acesteia. Discută cu medicul despre oportunitatea administrării vaccinului, astfel încât și tu, și copilul să fiți protejați.

