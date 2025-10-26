Un sălăjean a incendiat o mașină

Polițiștii băimăreni au fost sesizați la data de 22 septembrie, la ora 18.40, prin apel unic de urgență, de către o persoană care a observat că pe strada Matei Basarab din municipiu arde un autovehicul. Ca urmare a investigaţiilor efectuate de poliţişti în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, s-a stabilit faptul că distrugerea autovehiculului ar fi fost provocată de Șeer Paul-Cristian, un bărbat de 32 de ani, din judeţul Sălaj.

În cursul zilei de 23 octombrie, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. La aceeaşi dată bărbatul a fost prezentat în fața magistraților care au emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Maramureș. În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.

M. S.