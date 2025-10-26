Gălățenii au plecat de la Zalău cu arcada spartă

SCM Zalău s-a impus sâmbătă cu scorul 3-2, la seturi 17-25, 22-25, 25-19, 27-25, 21-19 în fața celor de la Arcada Galați, în etapa a II-a, Divizia A1 la volei masculin. A fost un meci spectaculos cu repetate răsturnări de scor.

Gălățenii au jucat foarte atenți în primele două seturi, neriscând nimic. După dușul rece, băieții lui Adrian Feher s-au trezit la viață și au câștigat setul 3 cu 25-19. Au revenit speranțele pentru zălăuani, a fost mobilizare exemplară și au egalat pe tabelă, deși oaspeții au avut trei mingi de meci. Setul decisiv a fost unul interzis cardiacilor, cu patru mingi de meci pentru gălățeni. Dar zeița Fortuna a surâs gazdelor – 21-19.