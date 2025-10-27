A început huiduiala

Daniel Mureşan

Cam repede. Președintele și primul-ministru au fost huiduiți în weekend la Iași și Carei. Cam repede și nu prea. După vorbăria goală și reforme doar pe hârtie, cam asta urma. Să nu credeți că i-au huiduit politicienii care au în continuare salarii de nababi. S-au umplut de vorbe grele de la popor, cel care trage, ca de obicei, la căruță. Valul nou din politică înseamnă doar trecerea la alt partid sau câteva litere în plus sau în minus la sigla nouă. Cel huiduit azi devine aplaudatul de mâine, după cosmetizarea de rigoare. Câteodată mai repede, altădată mai târziu.

„Mai înainte de a te țara pentru întreba ce poate face tine, întreabă-te ce faci tu pentru țară”, spunea președintele Kennedy. La noi însă e o problemă. Ne întrebăm dacă va face țara vreodată ceva și pentru omul amărât, nu numai pentru politicieni. Sigur, dacă auzi zi de zi despre buget, despre tăieri și inflație, dacă trăieşti pe propria-ţi piele toate privaţiunile şi frustrările decurgând de aici, asta nu înseamnă că le şi înţelegi, transformându-te într-un expert financiar, într-un analist economic. Nu înseamnă că noi avem soluțiile, asta e clar. Dar oare cine le are? Că nu prea vedem vreo soluție. Sau dacă le are cineva, le folosește doar pentru o anumită castă, nicidecum pentru popor.

Nu cred că ar fi bun un alt sistem politic. Dictatura am încercat-o, deocamdată democrația cred că e suficientă. Însă mecanismele și pârghiile de control trebuie schimbate radical. Nu e posibil ca o Curte Constituțională să facă tot ce-i trece prin cap fără să dea socoteală nimănui, iar justiția să amâne dosarele politicienilor până se prescriu. Trebuie ca cetățeanul să aibă pârghiile necesare pentru a cere socoteală. Desigur, veți spune că într-un sistem democratic funcțional ne exprimăm opțiunile politice prin vot. Dar trebuie să avem pârghiile necesare pentru a sancționa politicianul care nu-și face treaba, după ce l-am votat.

Într-o țară normală nici nu ar trebui să știu numele premierului. Ar trebui ca economia să funcționeze de la sine, să producă și să consume, justiția ar trebui să judece drept și orb. Profesorii ar trebui să ne învețe, doctorii să ne vindece, funcționarii să ne îndrume, polițiștii să ne apere. Ar trebui…