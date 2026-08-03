Târg de cai la Dragu

În data de 8 august, comuna Dragu va găzdui un inedit târg de cai. Vizitatorii sunt așteptați pentru a admira diverse rase de cai, creșterea acestora fiind o veche îndeletnicire a locuitorilor din zonă.

Comuna Dragu reprezintă o veche aşezare sălăjană, pe teritoriul ei găsindu-se vestigii neolitice şi construcţii romane. Pe lângă vechimea ei, comuna se remarcă prin arta lemnului, repezentată de porţile sălăjene, precum şi prin tradiţiile şi obiceiurile care se mai păstrează şi astăzi.

Evenimentul se adaugă seriei de manifestări tradiționale organizate în această perioadă a anului în satele sălăjene, prin care comunitățile locale își etalează tradițiile, meșteșugurile și obiceiurile locului.