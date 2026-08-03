Canicula continuă

Valul de căldură rămâne prezent în județ, codul portocaliu fiind valabil până miercuri.
Pentru a vă proteja, trebuie să respectați următoarele reguli:
– beți apă în mod regulat;
– evitați expunerea la soare și efortul fizic în orele de vârf;
– rămâneți, pe cât posibil, în spații răcoroase;
– verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile;
– nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute.
Detalii actualizate despre avertizările meteorologice pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, iar recomandări utile sunt disponibile pe fiipregatit.ro și în aplicația DSU.
M. S.