Raftul cu carte: Dr. Gabor Lenkei – Sănătate cenzurată

Cenzura înseamnă: „poliția gândurilor”. Înseamnă că niște persoane decid, stabilesc ce avem voie să cunoaștem și ce nu.

Cartea conține răspunsuri. Răspunsuri la niște întrebări pe care și le-a pus un medic, deoarece nu înțelegea de ce nu este medicina capabilă să vindece.

Carte de scandal? O expresie la modă. Scandaloase sunt realmente faptele pe care le prezintă și le dezvăluie. Un lucru e sigur: subiectul este foarte popular. Până în prezent au fost vândute 160.000 de exemplare și conform unui studiu, cartea a fost citită de aproximativ 250.000 de oameni. E posibil ca această carte să demoleze o lume învechită și mincinoasă?

Ar fi ea oare începutul unei noi educaţii despre sănătate?

Decideți Dumneavoastră. Cumpărați cartea și citiți-o.

Cartea poate fi cumpărată de la: https://drlenkei.ro/produse/carti/sanatate-cenzurata2