Raftul cu carte: Dr. Gabor Lenkei – Sănătate cenzurată

Cartea conține răspunsuri. Răspunsuri la niște întrebări pe care și le-a pus un medic, deoarece nu înțelegea de ce nu este medicina capabilă să vindece.
Cenzura înseamnă: „poliția gândurilor”. Înseamnă că niște persoane decid, stabilesc ce avem voie să cunoaștem și ce nu.
- O fi sănătatea cenzurată?
- Sunt descoperiri științifice vitale care ne sunt ascunse?
- Sunt grupuri sau persoane care nu vor ca noi să fim pe deplin sănătoși?
- Suntem duși de nas?
Carte de scandal? O expresie la modă. Scandaloase sunt realmente faptele pe care le prezintă și le dezvăluie. Un lucru e sigur: subiectul este foarte popular. Până în prezent au fost vândute 160.000 de exemplare și conform unui studiu, cartea a fost citită de aproximativ 250.000 de oameni. E posibil ca această carte să demoleze o lume învechită și mincinoasă?
Ar fi ea oare începutul unei noi educaţii despre sănătate?
Decideți Dumneavoastră. Cumpărați cartea și citiți-o.
