Noi blocuri din Șimleu Silvaniei intră în reabilitare cu fonduri europene

După ce în anul 2024 a avut loc un amplu proces de reabilitare a mai multor blocuri de locuințe în orașul Șimleu Silvaniei, autoritățile locale anunță că demersul va continua, lucru ce va duce la modernizarea micului oraș și la condiții mai bune pentru cetățenii din cartierele șimleuane.

Un nou contract de finanțare europeană a fost semnat, după cum a anunțat joi, 11 decembrie, edilul Cristian-Mihai Lazăr.

În parcursul anului precedent, un număr de 30 de blocuri au fost reabilitate, iar acum un alt lot de locuințe colective urmează să treacă prin aceeași etapă, în cartierele Brădet și Gheorghe Lazăr, după cum a mai transmis edilul.

„Continuăm modernizarea locuințelor colective și dăm o față nouă orașului”, a transmis primarul orașului de la poalele Măgurii.