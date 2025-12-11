Mobilizare în forță pe A3 la granița cu Sălajul: 592 de grinzi, montate pentru viaductul de la Topa

Circulația fără întrerupere între Poarta Sălajului și Târgu Mureș rămâne una dintre promisiunile pe care autoritățile le mențin ferm pentru șoferi. Lucrările avansează în ritm bun pe Autostrada Transilvania, iar în această perioadă, la granița cu Sălajul, se montează grinzile la viaductul de la Topa Mică din județul vecin, pe șantierul drumului de mare viteză dintre Nădășelu și Mihăiești.

Potrivit lui Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, constructorul Ozaltin a început montarea celor 592 de grinzi necesare viaductului de la kilometrul 23, o structură cu o lungime de aproximativ doi kilometri.

Mobilizarea este una importantă, întrucât sunt angrenați 370 de muncitori, iar peste 110 utilaje sunt în teren. Lucrările sunt intense pe această porțiune importantă de pe traseul Autostrăzii Transilvania.

„Obiectivul nostru este să asigurăm circulația continuă pe 155 km de autostradă, între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, anul viitor”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Stadiul lucrărilor aferent contractului este de 33%, potrivit datelor de pe harta interactivă a proiectelor de infrastructură analizate de CESTRIN.