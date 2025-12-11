Comunitatea unui liceu șimleuan se unește „Acasă de Crăciun” pentru a sprijini elevii aflați la nevoie

Sărbătorile de iarnă sunt nu doar despre decorațiuni, cadouri și mese îmbelșugate, ci și despre solidaritate, implicare și generozitate față de cei mai puțin norocoși. Fiecare om merită să aibă parte de bucurie și să simtă din plin magia acestor perioade încărcate cu atât de multă emoție.

Sprijinul face diferența, iar comunitățile sălăjene demonstrează din plin, ce de fiecare dată, că orice gest, fie el oricât de mic, devine infinit mai valoros atunci când o întreagă comunitate se mobilizează pentru binele celor din jur.

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” continuă tradiția evenimentelor de sărbători, iar în acest an liceul șimleuan organizează, chiar în pragul Crăciunului, spectacolul caritabil „Acasă de Crăciun”, ce va avea loc joia viitoare, în 18 decembrie, începând cu ora 9, la Casa de Cultură din Șimleu Silvaniei.

Fiecare ban obținut din donații va fi oferit, sub formă de vouchere, unor elevi fără posibilități ai colegiului șimleuan.

Reprezentanții unității de învățământ transmit că acest eveniment va reconstitui o seară tradițională de Crăciun petrecută acasă, în familie. Acest spectacol face parte din Proiectul Educațional Interjudețean „Acasă de Crăciun”.

„Intrarea este liberă pentru oricine dorește să se bucure de un spectacol care pune în valoare tradițiile autentice ale sărbătorii Crăciunului”, transmite conducerea Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu din Șimleu Silvaniei.