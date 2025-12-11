ISU Sălaj își deschide porțile pentru public, cu ocazia a 14 ani de SMURD

Sfârșitul acestei săptămâni vine cu trei zile de porți deschise la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj. În perioada 12-14 decembrie, între orele 9 și 16, va avea loc evenimentul „Zilele Porților Deschise”, cu prilejul aniversării a 14 ani de la înființarea Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – SMURD în Sălaj.

Timp de trei zile, sălăjenii de toate vârstele sunt invitați să treacă pragul subunităților inspectoratului. Cei dornici pot vizita Detașamentul de pompieri Zalău, Secțiile de pompieri Șimleu Silvaniei și Jibou, dar și punctele de lucru de la Nușfalău, Hida, Sânmihaiu Almașului, Șărmășag și Ileanda.

Sălăjenii vor putea descoperi tehnica de intervenție a pompierilor, autospecialele folosite în misiuni și modul de funcționare al echipamentelor din dotare.

Mai mult, cei mici vor putea deveni pompieri pentru o zi, având ocazia să urce în autospeciale și să descopere importanța echipamentelor de protecție.

„Dragi sălăjeni, vă așteptăm cu mic cu mare, să ne vizitați”, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj.