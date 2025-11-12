RAFTUL CU CARTE: Cele mai frumoase pilde din Biblie pe înțelesul copiilor

autor: Ursel Scheffler

Ursel Scheffler povestește cele mai frumoase parabole biblice într-un mod captivant pentru copii, aducând în prim-plan lecții valoroase despre compasiune, iertare și curaj. Fiecare parabolă este urmată de o explicație care ajută copiii să înțeleagă de ce Isus a spus această poveste și ce învățătură putem trage din ea.

Cartea este concepută în format de familie, ideală pentru a fi citită cu voce tare sau pentru prima lectură a copiilor acasă. Ilustrațiile color aduc poveștile la viață, iar paginile prietenoase fac lectura plăcută și accesibilă.

La final, un glosar explică termeni și expresii biblice, precum „farisei” sau „a trece prin urechea acului”, oferind copiilor informații suplimentare și curiozități interesante despre poveștile biblice.

O istorioară citită o data e doar o amintire.

O istorioară recitită devine parte din tine.

Aşa sunt şi pildele lui Isus – simple, luate din viaţa de zi cu zi, vii şi mereu noi pentru oricine le ascultă cu inima de copil.

